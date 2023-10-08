Киев: Израиль пережил то, с чем Украина сталкивается ежедневно

68 Просмотров

Украине для эффективной защиты от российских воздушных атак нужно большое количество систем ПРО и ПВО. Об этом 8 октября в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игната спросили, была бы эффективной израильская система «Железный купол» в Украине против иранских ударных БПЛА типа Shahed, которыми атакует Россия.

«Купол уничтожает даже снаряды РСЗО […] Но вопрос в количестве […] как плотно можно защитить ту или иную территорию. Если брать Израиль, то это фактически украинская область […] по которой выпустили (по данным СМИ) около 2 тыс. всех средств, прежде всего – тех же РСЗО […] Таким образом, если сопоставить на сегодняшний день […] то это фактически один день войны в Украине, – ответил спикер ВС ВСУ. – Если посчитать сколько снарядов по нам летит ежедневно, управляемых авиабомб, российских ракет, то Израиль вчера пережил фактически то же, что ежедневно переживает Украина. Но территория Израиля – это одна область, надо понимать».

По словам Игната, Израиль перехватывает разные виды оружия «Железным куполом», но у страны есть и другие современные средства ПВО.

«Есть у них и [система ПРО] «Праща Давида» на вооружении, другие системы, которые могут эффективно бороться с этими беспилотниками. И с ракетами, которые запускают», – подчеркнул спикер ВС ВСУ.