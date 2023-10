МИД Азербайджана напомнил Франции о преступлениях против азербайджанцев

Утверждения Франции о принудительном переселении армянских жителей противоречат данным ООН, Международного Комитета Красного Креста, верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом в соцсети Х заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Францию никогда не волновали массовые депортации, военные преступления и убийства азербайджанцев.

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) October 4, 2023