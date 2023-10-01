Мамедов: Азербайджан проявляет внимание и заботу об украинских детях

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Украинские дети, прошедшие реабилитацию в Азербайджане, с большим чувством удовлетворения возвращаются на родину.

Об этом сказал заместитель председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Мамедов, встречая в Международном аэропорту Гейдар Алиев украинских детей, доставленных нашу страну в целях реабилитации.

«За эти годы уже около 100 детей в трех группах получили эти реабилитационные услуги в нашей стране. В своих интервью по возвращении на родину, в публикациях в соцсетях они выражают удовлетворение заботой, оказанной им в Азербайджане», – приводит «Репорт» слова В.Мамедова.

Замглавы агентства привел в пример сообщения детей, которые проходили реабилитацию в нашей стране.

«Один из детей написал: «В Азербайджане мы купались в море любви». Несомненно, это является проявлением высокого внимания и заботы об украинских детях в Азербайджане, а также профессионального и гуманного отношения, проявленного представителями министерства, нашего агентства к этим детям», – добавил Вугар Мамедов.