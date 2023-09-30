Кличко-младший объяснил отказ идти на фронт

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Брат мэра Киева Виталия Кличко, экс-чемпион мира по боку Владимир Кличко объяснил отказ вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимостью жить ради Украины. Об этом он заявил в эфире германского телеканала ZDF.

«Нет, я не готов умереть ради страны, я готов жить ради страны», – сказал Кличко-младший. «Это сложнее, чем умереть», – считает он.

Кличко признал, что в настоящий момент в Украине «нет уверенности в том, что останешься живым или здоровым». При этом он заявил, что «не только готов» отправиться на фронт, но уже побывал там, чтобы понять, что происходит.

«Не всем следует и не все должны быть на фронте», – пояснил он. «Мы хотим жить ради страны», – повторил Кличко.