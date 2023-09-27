В Совфеде исключили помощь России Варданяну

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Последствия выхода бывшего «госминистра Нагорного Карабаха» (закавычено нами – прим.ред.) Рубена Варданяна из гражданства РФ — итог его личного выбора, это может стать хорошей иллюстрацией для сомневающихся в бесценности российского паспорта, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, отметив, что Варданян не сможет получить помощь от России.

«Это был добровольный выбор об отказе от гражданства, соответственно, все юридические последствия от этого шага – это следствие его выбора. Я думаю, что юридические последствия его добровольного выхода из гражданства будут. В связи с тем, что он не может теперь получить помощь Российской Федерации и не получит», – сказал Башкин.

Он отметил, что «эта ситуация может стать хорошей иллюстрацией для тех, кто сомневается или может усомниться в бесценности российского гражданства».

«Кому-то от рождения дается такая удача, подарок судьбы. Лишний раз говорит о том, как нужно ценить то, что судьбой даруется, рождением и родителями», – заявил он.