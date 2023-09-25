Макрон пустил Армению в расход

954 Просмотров

В минувшее воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что французская армия покинет Нигер до конца года. Для понимания Нигер – это не далекая Армения, где присутствие Франции ограничено посольством, школой, рядом НПО и экономическими объектами, а страна Франка КФА. В зону Франка КФА входят 14 государств, которые интегрированы во французскую политэкономическую систему. Эти страны интегрированы во Францию, Париж держит в них свои военные базы. И что не менее важно, Нигер является ключевой страной в вопросе обеспечении Франции ураном и золотом. Словом, если выбирать между Нигером и Арменией, то первый, несомненно, куда важнее для Франции, чем Армения вместе с ее лобби и избирателями.

К тому же, Парижу сейчас, мягко говоря, не до Еревана. В Нигере военный переворот, новые власти, пришедшие не без помощи внешних игроков, в первую очередь, России, выдворяют французов из своей страны, и больше не желают танцевать под их дудочку. Конечно же, это не значит, что Нигер в одночасье разорвет отношения с Францией, слишком глубок уровень интеграции, немало времени и усилий потребует разворот от Франции. Но процесс этот пошел. Насколько он будет успешен? Покажет время. Возможно, что Нигер даже и не отдалится от Франции в перспективе 10-15 лет, но мы живем сегодня и политические процессы нужно расценивать с точки зрения сегодняшней реальности.

Может, Макрон более удачлив в выборах Франции, чем его оппоненты, но геополитик из него, мягко говоря, не очень. Не говоря уже о том, что Франция Макрона – это как раз тот случай, когда связь между желаниями и возможностями утеряна, от того и все геополитические беды, и тотальные проигрыши.

История армяно-французской любви насчитывает не один век. Она началась еще с крестовых походов, когда армяне Ближнего Востока первыми поддержали крестоносцев против мусульман. В итоге французы с крестоносцами ушли, а армяне остались ждать следующего периода крестовых походов. Следующий этап был уже в начале прошлого века, когда рушили Османскую империю руками тех же армян. Чем это все закончилось в итоге для армян, мы все хорошо помним. Ныне к армянам вновь пришли «с любовью из Парижа», не сложно догадаться, что ждет армян и в этот раз.

Надо сказать, что для французских геостратегов Армения и армяне – это пассивный актив, который они время от времени используют в качестве разменной монеты для достижения успехов в других регионах. В эфире телеканала TF-1 президент Франции затронул тему Южного Кавказа, сказав, что Франция сегодня очень внимательно следит за территориальной целостностью Армении, поскольку, по его мнению, «именно это поставлено на карту»: «…давайте будем предельно ясны. Сейчас у нас есть Россия, которая пособничает Азербайджану, Турция, которая всегда поддерживала эти маневры, и правительство, которое не имеет рамок и угрожает границе Армении. Именно это сегодня находится под угрозой. Франция будет четко стоять на стороне армянского народа и международного права».

Сегодня же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Нахчыван, где он встретился с Ильхамом Алиевым для совместного участия на открытии модернизированного Нахчыванского военного комплекса. Что может противопоставить Турции и Азербайджану в этом регионе Франция? Открывшееся в этом году военное атташе Франции при посольстве?

Кстати, военный атташе Индии также заявил о том, что они в союзе с Ираном будут готовить Армению. Это просто смешно. Особенно, когда завершившаяся Карабахская война открыла новую страницу отношений в регионе Южного Кавказа, открыла огромные перспективы для дальнейшего развития региона, его превращения из геополитического узла и очага дестабилизации в очаг экономического роста.

Это понимание в Армении есть, по крайней мере, в устах спикера парламента Алена Симоняна звучит такая формулировка: они не желают упускать исторический шанс для того, чтобы подписать мирное соглашение. Для Еревана создается уникальная возможность начать все нуля, и стать частью экономической системы региона Южного Кавказа. В этом заключаются интересы Армении, что вполне логично. А какие интересы в регионе у Франции?

Очевидно, что Армения только в сотрудничестве со своими соседями может превратиться в полноценное государство с сильными институтами власти и разветвлённой экономикой. И в Ереване это тоже понимают. Однако Франция не желает видеть Армению сильной и самостоятельной, и упорно подбивает ее на то, что за идею «Великой Армении» нужно сражаться, и якобы только в этом случае она сможет стать такой, как Франция. С этим нарративом французские спецслужбы морочат армянам голову. Но гражданам Армении следует понять одно – все их беды от того, что сегодня «их пытается защитить» Франция, вчера это делала. Очередные претенденты на «защиту» – США и Иран дожидаются своего часа.

Словом, «защитников» у Армении много, но вот только результаты – нулевые, как показала история.

Но защитить подлинные национальные интересы Армении способен лишь сам армянский народ, а для этого нужно жить в мире с соседями. Ибо близкий сосед лучше, чем дальний родственник. В случае с Арменией эта поговорка – наилучшая геополитическая формула успеха.

Ниджат Гаджиев