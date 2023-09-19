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Вдова Пригожина сменила фамилию

Вдова Пригожина сменила фамилию

Вдова погибшего при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на девичью. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. Первой на это обратила внимание «Фонтанка».

Данные о смене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Теперь вдова Пригожина стала Любовью Валентиновной Кряжевой. О том, когда была изменена фамилия, информации нет.

По данным Федеральной нотариальной палаты, ранее было открыто дело о наследстве Пригожина. Из реестра следует, что дело открыто нотариусом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти наследодателя в деле указано 23 августа 2023 года.

По информации из СПАРК, бизнесмену принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, предприниматель владел 80% акций ООО «Ритм» и 49% акций российской кинокомпании «Аурум».

У Пригожина остались жена и трое детей. В 2022 году члены его семьи, в том числе дети Полина и Павел, попали под санкции нескольких западных стран.

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