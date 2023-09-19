Тувалу намерено существовать вечно, даже если скроется под водой

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Тихоокеанское государство Тувалу заявило, что продолжит свое существование как государство, даже если остров исчезнет из-за повышения уровня моря, пишет RNZ.

В этом месяце Тувалу закрепила в своей конституции новое определение государственности.

Согласно этому определению, государство Тувалу будет существовать вечно, несмотря на воздействие климатических изменений или любых других факторов, приводящих к потере его физической территории.

Бывший министр иностранных дел и член правительства страны Саймон Кофе заявил, что Тувалу – первое государство в мире, которое дало такое определение.

«Это часть наших усилий, направленных на обеспечение будущего Тувалу, поскольку для нас государство – это нечто большее, чем просто физическая территория, – сказал Кофе. – Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, и это то, что никогда не может быть, ну, вы знаете, удалено. Это часть нашей сущности. И мы хотим, чтобы это продолжалось».