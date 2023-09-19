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Тувалу намерено существовать вечно, даже если скроется под водой

Тувалу намерено существовать вечно, даже если скроется под водой

Тихоокеанское государство Тувалу заявило, что продолжит свое существование как государство, даже если остров исчезнет из-за повышения уровня моря, пишет RNZ.

В этом месяце Тувалу закрепила в своей конституции новое определение государственности.

Согласно этому определению, государство Тувалу будет существовать вечно, несмотря на воздействие климатических изменений или любых других факторов, приводящих к потере его физической территории.

Бывший министр иностранных дел и член правительства страны Саймон Кофе заявил, что Тувалу – первое государство в мире, которое дало такое определение.

«Это часть наших усилий, направленных на обеспечение будущего Тувалу, поскольку для нас государство – это нечто большее, чем просто физическая территория, – сказал Кофе. – Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, и это то, что никогда не может быть, ну, вы знаете, удалено. Это часть нашей сущности. И мы хотим, чтобы это продолжалось».

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