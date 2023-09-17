Лукашенко исключил войну на территории Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о невозможности возникновения военных действий на территории своей страны.

«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно», – сказал глава государства во время выступления на патриотическом форуме «Мы – беларусы!». Его цитирует госагентство БелТА.

«Но, если не дай бог что случится, мы все станем Брестской крепостью», – подчеркнул Лукашенко.

Президент пообещал, что беларусы будут «до последнего солдата и человека-беларуса» защищать землю, которая принадлежит их детям.

«Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков», – отметил Лукашенко.

В то же время он с уверенностью заявил, что не видит никаких предпосылок для возникновения военных действий в Беларуси, и уверен, что они не возникнут.

«Обращаясь сегодня к беларусам, как президент и главнокомандующий, хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать», – заявил глава государства.