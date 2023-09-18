Столтенберг заявил о неизбежном приеме Украины в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно присоединится к альянсу, но не уточнил когда.

Об этом сказал он в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke.

«Нет сомнений, что Украина в итоге окажется в НАТО», – сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что «никто не знает», когда закончатся боевые действия на Украине. «Большинство войн длятся дольше, чем предполагается в самом начале. Поэтому мы должны быть готовы к долгой войне на Украине. Все мы хотим быстрого мира», – добавил генсек НАТО.

Он также заявил, что, по его мнению, если Украина перестанет бороться, то «перестанет существовать». А если Россия остановит боевые действия, то будет мир, считает Столтенберг.

«Когда эта война закончится, нам нужны гарантии безопасности для Украины. В противном случае история может повториться», – утверждает он.