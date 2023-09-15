Асадов ввел лимит грантов для НПО

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.
Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в связи с этим подписано соответствующее постановление.
Верхние пределы суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций, установлены следующим образом:
1. По каждой теме в рамках «конкурса малых грантов» – 15000 (пятнадцать тысяч) манатов;
2. По каждой теме в рамках «конкурса средних грантов» – 30000 (тридцать тысяч) манатов;
3. По каждой теме в рамках «конкурса больших грантов» – 50000 (пятьдесят тысяч) манатов;
4. По «конкурсу грантов на поездки» – 10000 (десять тысяч) манатов.