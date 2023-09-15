Асадов ввел лимит грантов для НПО

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Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.

Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в связи с этим подписано соответствующее постановление.

Верхние пределы суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций, установлены следующим образом:

1. По каждой теме в рамках «конкурса малых грантов» – 15000 (пятнадцать тысяч) манатов;

2. По каждой теме в рамках «конкурса средних грантов» – 30000 (тридцать тысяч) манатов;

3. По каждой теме в рамках «конкурса больших грантов» – 50000 (пятьдесят тысяч) манатов;

4. По «конкурсу грантов на поездки» – 10000 (десять тысяч) манатов.