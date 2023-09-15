Коротченко обвинил Ереван в нанесении удара в спину России |
Азербайджанский солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием |
Украинский «Морской малыш» поразил российский ракетный корабль |
Гюлер гарантировал поддержку Турции Азербайджану |
Ильхам Алиев выразил соболезнование в связи с жертвами стихии в Ливии |
Начался снос поврежденного моста на дороге Хачмаз-Худат (обновлено, видео) |
Эйвазов велел наградить турецкого полицейского за уважение к флагу Азербайджана (фото) |
Песков о требовании Госдепа США открыть Лачинский «коридор» |
Минобороны Турции опубликовало эффектный ролик, посвященный годовщине освобождения Баку от оккупации |
Главное Общество

Асадов ввел лимит грантов для НПО

Асадов ввел лимит грантов для НПО

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.

Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в связи с этим подписано соответствующее постановление.

Верхние пределы суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций, установлены следующим образом:

1. По каждой теме в рамках «конкурса малых грантов» – 15000 (пятнадцать тысяч) манатов;

2. По каждой теме в рамках «конкурса средних грантов» – 30000 (тридцать тысяч) манатов;

3. По каждой теме в рамках «конкурса больших грантов» – 50000 (пятьдесят тысяч) манатов;

4. По «конкурсу грантов на поездки» – 10000 (десять тысяч) манатов.

Теги:
Из этой рубрики
Асадов ввел лимит грантов для НПО
Общество

Асадов ввел лимит грантов для НПО

2023/09/15, 21:02
Поножовщина в Баку
Общество

Поножовщина в Баку

2023/09/15, 19:23
Начался снос поврежденного моста на дороге Хачмаз-Худат (обновлено, видео)
Общество

Начался снос поврежденного моста на дороге Хачмаз-Худат (обновлено, видео)

2023/09/15, 19:10
В Лачине пройдет ярмарка труда
Общество

В Лачине пройдет ярмарка труда

2023/09/15, 17:55
В Азербайджане изменится погода, будет дуть сильный ветер, пройдут дожди
Общество

В Азербайджане изменится погода, будет дуть сильный ветер, пройдут дожди

2023/09/15, 17:50
Лекарства можно будет покупать по цене ниже утвержденных
Общество

Лекарства можно будет покупать по цене ниже утвержденных

2023/09/15, 16:58
Кямран Алиев: Ускорен процесс задержания 400 разыскиваемых армян
Общество

Кямран Алиев: Ускорен процесс задержания 400 разыскиваемых армян

2023/09/15, 16:34
В городах Физули и Лачин спустя 30 лет отметили «День знаний»
Общество

В городах Физули и Лачин спустя 30 лет отметили «День знаний»

2023/09/15, 14:08
В Баку ожидается 26 градусов, в районах - 28 градусов тепла
Общество

В Баку ожидается 26 градусов, в районах – 28 градусов тепла

2023/09/15, 13:44