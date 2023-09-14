Собака лает, а караван идёт. И пойдёт через Агдам!

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Слушания в сенатской комиссии по международным делам, посвященные «Нагорному Карабаху», как того и следовало ожидать, ознаменовались целый серией как минимум сомнительных заявлений со стороны госпожи Йюри Ким, и.о. заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. Об этом сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

В Вашингтоне, оказывается, «глубоко обеспокоены тем фактом, что Лачинский коридор остается закрытым», «Лачинский коридор должен быть открыт немедленно», ради того, чтобы Армения дружила США, а не с Россией, готовы наращивать с ней оборонное сотрудничество «настолько, насколько это возможно», и даже (в изложении ереванских ТГ-каналов) «мы не потерпим никаких военных действий, мы не потерпим никаких а так против народа «Нагорного Карабаха»»…

Можно напомнить госпоже Ким, что никакого «народа Нагорного Карабаха» не существует. В составе Азербайджана вообще нет такой административно-территориальной единицы, как «Нагорный Карабах», а есть карабахский экономический район, в населении которого присутствуют и армяне, и азербайджанцы. А слова типа «должны», «немедленно», «мы не потерпим» и т.п., разговаривая с официальным Баку, из своего лексикона лучше убрать.

Понятно, впрочем, и другое. Эти слушания состоялись вскоре после балагана под названием «выборы президента». США достаточно жёстко и конкретно объявили эти «выборы» незаконными. А теперь приходится выделывать сложные па в «дипломатических танцах» с Арменией, которую США всё ещё не теряют надежду оторвать от России. Судя по всему, на берегах реки Потомак предпочли бы сделать это за счёт Азербайджана. Но и Азербайджан окончательно терять не хочется. И в результате госпожа Ким занимается на сенатских слушаниях этаким «литьем армянского бренди с трибуны», чтобы и председателя комиссии и армянского лоббиста Менендеса успокоить, и Пашиняну моральную поддержку показать, и дать армянской стороне «конфетку», чтобы подсластить послевкусие своего заявление о непризнании выборного фарса в Ханкенди, но при этом ничего конкретного не обещать. В результате звучат на слушаниях как бы многообещающие заявления, но выделить из них конкретику очень непросто. Если она там вообще есть. Никаких чётких угроз и обещаний, скажем, ввести санкции, намёки, что для открытия дорог свою часть работы должны сделать и сепаратисты…

Но это не меняет главного. Госпожа Ким представляла на этих слушаниях Госдепартамент. И чем бы ни диктовалась выбранная её тактика, все эти заявления вызывают понятное и законное возмущение в Азербайджане. Неважно, задумали ли в США поддержать «шашлычную демократию» в лице Пашиняна, вознамерились ли выбить Россию из её последнего форпоста на Южном Кавказе, который для снижения своей зависимости от Москвы ничего не предпринимает, мы вынуждены предупредить: если американские дипломаты будут действовать так грубо и с таким ошеломляющим «знанием» региональных реалий, Азербайджан потерять США вполне могут, а вот приобрести Армению – вряд ли. И тем более подобные заявления не помогут ни снять с повестке дня вопрос транзита через Агдам, ни вернуть режим проходного двора на Лачинской дороге.

А пока мы бы хотели адресовать американской дипломатии свои вопросы:

Почему мы не слышали всех этих «мы не потерпим», когда власти Армении устраивали этнические чистки азербайджанцев сначала на территории Армении, а потом на оккупированных азербайджанских землях?

Почему мы не слышали столь же жёстких заявлений в то время, когда армянские оккупанты подвергали обстрелам азербайджанские города и села?

«Потерпят» ли США, если новую «силовую акцию» в регионе опять предпримет Армения?

Почему мы не слышим столь же жёстких требований немедленно открыть Зангезурский коридор?

Право на безопасность, с точки зрения Вашингтона, есть исключительно у этнических армян? Почему Вашингтон никоим образом не упоминает безопасность возвращающихся на освобождённые территории беженцев?

И самое главное, чьи интересы защищает в регионе американская дипломатия – США или Армении?