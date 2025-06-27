Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после ирано-израильского конфликта.

Об этом говорится в официальном заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в ходе которого серьезно пострадали несколько ядерных объектов в Иране», — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что агентство ссылается на данные, стабильно поступающие по международной системе радиационного мониторинга. Отмечается, что эта сеть зафиксировала бы гораздо большее радиоактивное загрязнение в случае значительного повреждения ядерного реактора исламской республики.