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Гафарова призвала мировое сообщество осудить псевдовыборы в Карабахе

Гафарова призвала мировое сообщество осудить псевдовыборы в Карабахе

Так называемые «президентские выборы» незаконного режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, являются очередным явным нарушением суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Этот провокационный шаг является грубым нарушением Конституции и законодательства Азербайджана, а также норм и принципов международного права.

Об этом заявила находящаяся с официальным визитом в Болгарии спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече со спикером Национального собрания этой страны Росеном Желязковым. Было отмечено, что все члены международного сообщества, в рамках своих обязательств по международному праву, должны дать правильную политическую оценку этому акту, направленному против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, выразить протест агрессивному сепаратизму и категорически осудить эту незаконную деятельность.

На встрече председатель Милли Меджлиса отметила, что своими ложными и необоснованными заявлениями о «блокаде» и «гуманитарном кризисе» Армения ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, продолжает совершать военные провокации на не делимитированной границе и в Карабахском регионе. Армения продолжает оказывать техническую, военную и финансовую поддержку 10-тысячным незаконно развернутым на территории Азербайджана вооруженным силам, нарушая ранее достигнутые договоренности и процесс нормализации. Она также отметила, что Армения преследует цель всеми возможными способами продолжить сепаратизм на территории Азербайджана.

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