«Украина победит». Джонсон заявил, что не боится Путина

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Киев «фантастическим городом». Об этом он заявил на полях саммита YES в интервью Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у политика, не хочет ли тот прогуляться по улице Бориса Джонсона.

«Я всегда рад прогуляться по любой из улиц Киева. Это фантастический город. […] Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы точно победите. Мой главный месседж для Украины: продолжайте в том же духе. Мы тоже будем продолжать вас поддерживать. Но Украина обязательно победит», – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что не боится президента России Владимира Путина.

«Не стоит говорить о Путине. Речь вообще не о нем. Он совершил ужасную ошибку, сделал глупость. Он вторгся в суверенную, независимую европейскую страну. И мы обязаны помочь народу Украины изгнать его войска из своей страны и обрести свободу. Давайте сосредоточимся на Украине. Путин всегда найдет способ объяснить свое поражение. Оставим это ему», – объяснил Джонсон.