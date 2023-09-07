Эльшад Мамедов: В стране больше всего дорожают те продукты, которые ежедневно используются в рационе населения (фото)

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Во всех странах по составу потребительской корзины определяется уровень жизни населения. Но, правда, не всегда данные потребительской корзины соответствуют действительности, и это тоже часть экономической политики государства. Что касается вопроса содержимого минимальной потребительской корзины в Азербайджане, то она должна быть обязательно пересмотрена, потому что она уж точно действительности не соответствует и не обновляется вот уже более семи лет. Об этом Minval.az заявил экономист, профессор, Эльшад Мамедов.

Отметим, что летом 2014 года Кабинет министров утвердил «Состав минимальной потребительской корзины в Азербайджанской Республике» в новой редакции. Данное решение вступило в силу с 1 января 2015 года.

«Во всем мире давно уже перешли на другой способ измерения и изучения набора товаров и услуг, характеризующего уровень и структуру потребления человека или семьи, и помимо основного списка выделяется также 30-пунктовый перечень товаров и услуг. На основе этой потребительской корзины рассчитают также инфляционный процесс. У нас в стране те продукты, которые ежедневно используются в рационе питания населения, больше всего и дорожают. А когда подсчитываешь общую потребительскую корзину и на ее основе, соответственно, общие инфляционные процессы, то уровень инфляции оказывается в районе 10%. Если же взять именно эти 30 новых пунктов потребительской корзины, тогда уже инфляционный показатель будет достигать от 25% до 40% – в зависимости от сезона», – отметил экономист.

Предлагаем состав минимальной потребительской корзины, не меняющийся с 2015 года.

При этом отметим, что использование интернет-услуг рассчитывается с учетом одного часа на одну семью в день, – это, конечно же, смешно. Составителям потребительской корзины, отрешенных от мира сего, даже с учетом того, что она была утверждена в 2014 году, следовало бы напомнить, что мы живем в век цифровых технологий. Сегодня почти половина населения работает на удаленке, а другая половина активно пользуется сетью для решения своих повседневных, бытовых проблем.

По словам Эльшада Мамедова, состав потребительской корзины во многих странах аналогичный, а именно, в нее включена масса товаров, не пользующихся массовым спросом. Причем это относится не только к товарам, но и услугам, и они далеко не первой необходимости, не пользующиеся особым спросом. Но смысл в том, что, включая эти, по сути, бесполезные наименования в потребительскую корзину, можно легко снижать показатели инфляции.

«Как это делается? За основу берется потребительская корзина и динамика цен по товарам и услугам, в нее включенным. Например, из продуктового списка выделим авокадо, цена на который практически не меняется, и это значит, что инфляция может быть, как я считаю, занижена. А выгодно это структурам, отвечающим за показатели инфляции. Реальные показатели инфляции превышают 20%, но, если вы посмотрите на данные официальных источников, то увидите совсем иные цифры. И потому потребительская корзина – это один из механизмов занижения инфляции, который успешно применятся в разных странах», – сказал специалист.

По его словам, следует учитывать важность актуализации набора продуктовой корзины и пересмотра ее содержания через каждые пять лет. Так же обязателен пересмотр стоимостного размера продовольственной корзины и прожиточного минимума ежеквартально. В основу формирования потребительской корзины должны быть заложены структура и объем потребления среднестатистическим потребителем основных товаров, необходимых для жизнеобеспечения и развития, а расчет стоимости потребительской корзины следует производить, исходя из средних цен. Кроме того, необходимо еще и учитывать особенности каждого из регионов страны», – резюмировал экономист.

Яна Мадатова