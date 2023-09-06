Хикмет Гаджиев о мирном договоре и посредниках между Азербайджаном и Арменией

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью Arab News отметил, что Азербайджан действительно хочет подписать мирный договор с Арменией и перевернуть страницу конфронтации и зверств в этом регионе.

«Мы хотели бы жить в мире. Но мяч на стороне Армении. Чем раньше они поймут эту реальность, тем лучше будет для всех.

Грязная пропаганда Армении против Азербайджана сбила нас с пути переговоров по мирному договору на платформе, предоставленной Вашингтоном, которую мы очень ценим. Мы добились очень важного прогресса.

Подписание мирного договора полностью изменит ландшафт региона Южного Кавказа. Но премьер-министр Армении, с одной стороны, признает территориальную целостность Азербайджана, а с другой стороны, он по-прежнему сохраняет армянские вооруженные силы на нашей территории. Он до сих пор финансирует незаконный подчинённый режим на нашей территории», – отметил Гаджиев.

Помощник президента также рассказал о посредниках и переговорных площадках для Азербайджана и Армении.

«У нас нет предпочтения одного перед другим. Наш подход заключается в том, что мы приветствуем всех, кто желает внести свой вклад в установление реального мира.

С одной стороны, у нас есть брюссельский процесс, которому способствует президент Европейского совета Шарль Мишель. Это очень ценно. На этой платформе были созданы важные элементы переговоров по нормализации между Арменией и Азербайджаном.

И затем мы ценим правительство США, и особенно личное участие госсекретаря Энтони Блинкена в обсуждении мирного договора. Они сделали очень многое.

Мы также не можем отрицать роль России. Они вносят свой вклад еще и потому, что являются частью региона и имеют исторические связи как с Арменией, так и с Азербайджаном».