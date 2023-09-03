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Россия хочет привлечь армян к боям в Украине

Россия хочет привлечь армян к боям в Украине

Россия, вероятно, хочет избежать мобилизации перед президентскими выборами, потому пытается привлекать иностранных граждан и мигрантов к участию в войне против Украины. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре, опубликованном в Twitter 3 сентября.

В министерстве отметили, что по состоянию на конец июня 2023 года Россия обращалась к гражданам соседних стран с объявлениями о вербовке лиц для участия в войне.

«В Армении и Казахстане была замечена онлайн-реклама, которая предлагала 495 тыс. рублей ($5140) начальных платежей и зарплаты от 190 тыс. рублей ($1973). В северной Костанайской области Казахстана проводили вербовку, направленную на этнических россиян», – говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, по крайней мере, с мая 2023 года Россия обращалась к мигрантам из Центральной Азии, чтобы они воевали в Украине, обещая ускоренное получение гражданства и зарплаты до $4160.

«Сообщают, что у узбекских мигрантов-строителей в Мариуполе отобрали паспорта по прибытии и заставили присоединиться к российской армии. В России есть по меньшей мере 6 млн мигрантов из Средней Азии, которых Кремль, вероятно, считает потенциальными новобранцами. Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших мер внутренней мобилизации накануне президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки росту числа жертв», – сообщили в пресс-службе.

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