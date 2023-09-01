Президент Алиев освободил Аскерова от должности главы AZAL и назначил Рзаева |
Токаев призвал объединить усилия с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Китаем |
«Карабах» узнал своих соперников в Лиге Европы |
Десятки человек были задержаны за нарушение госграницы Азербайджана |
Какой еще «сюрприз» готовит Пашинян Азербайджану? |
Пашинян запретит Путину въезд в Армению |
Шарль Мишель выступил за использование Агдамской дороги |
Армяне перекрывают дорогу Агдам-Ханкенди (видео) |
Эрдоган: Турция не только играет свою игру, но и может менять исход игр |
Главное Политика

Баку: Армения и ее вымышленный режим сводят на нет усилия ЕС и других международных партнеров

Баку: Армения и ее вымышленный режим сводят на нет усилия ЕС и других международных партнеров

ЕС уже извещал о том, что после переговоров, проведенных после обсуждений на трехсторонней встрече между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 15 июля 2023 года, было согласованы вопросы по доставке грузов в Карабахский регион Азербайджана по различным маршрутам, а также параллельно открытию дороги Агдам-Ханкенди интенсификации использование Лачинской дороги. Об этом заявили в МИД Азербайджана, комментируя заявление пресс-секретаря президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля относительно ситуации в регионе.

«Тем не менее, нарушение Арменией достигнутого соглашения путем выдвижения незаконных условий и различных оправданий посредством вымышленного режима препятствовало реализации указанного соглашения. Также напоминаем, что, несмотря на достигнутую между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей договоренность об организации встречи в начале августа этого года, армянская сторона в последний момент отказалась от этой встречи.

К сожалению, с 15 июля и по сегодняшний день Армения и ее вымышленный режим, продолжая препятствовать выполнению и продвижению этой повестки дня, согласованной в рамках вышеупомянутой трехсторонней встречи, сводят на нет усилия Европейского союза и других международных партнеров в этом направлении. Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения двумя странами суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. С другой стороны, Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения как равноправных граждан, обеспечив им права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана. Азербайджан, наряду с демонстрацией приверженности всем этим направлениям, в контексте продолжающихся военно-политических провокаций армянской стороны сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Теги:
Из этой рубрики
Фидан обсудил с Шойгу "зерновую сделку" и ситуацию в Сирии (видео)
Политика

Фидан обсудил с Шойгу «зерновую сделку» и ситуацию в Сирии (видео)

2023/09/01, 18:49
Амирбеков обвинил Армению в затягивании времени и стремлении закрепить статус-кво
Политика

Амирбеков обвинил Армению в затягивании времени и стремлении закрепить статус-кво

2023/09/01, 18:26
Ильгар Велизаде: Макрон подставил Шарля Мишеля, обострив ситуацию на границе
Политика

Ильгар Велизаде: Макрон подставил Шарля Мишеля, обострив ситуацию на границе

2023/09/01, 18:00
Баку: Армения и ее вымышленный режим сводят на нет усилия ЕС и других международных партнеров
Политика

Баку: Армения и ее вымышленный режим сводят на нет усилия ЕС и других международных партнеров

2023/09/01, 17:31
Какой еще «сюрприз» готовит Пашинян Азербайджану?
Политика

Какой еще «сюрприз» готовит Пашинян Азербайджану?

2023/09/01, 16:58
МИД о заявлениях Бербок: "Все это - продукт лживой армянской пропаганды!"
Политика

МИД о заявлениях Бербок: «Все это – продукт лживой армянской пропаганды!»

2023/09/01, 15:02
Шарль Мишель выступил за использование Агдамской дороги
Политика

Шарль Мишель выступил за использование Агдамской дороги

2023/09/01, 14:51
МИД о провокации Армении: Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры
Политика

МИД о провокации Армении: Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры

2023/09/01, 12:08
Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее поездки в Европу
Политика

Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее поездки в Европу

2023/09/01, 11:09