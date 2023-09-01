Баку: Армения и ее вымышленный режим сводят на нет усилия ЕС и других международных партнеров

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ЕС уже извещал о том, что после переговоров, проведенных после обсуждений на трехсторонней встрече между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 15 июля 2023 года, было согласованы вопросы по доставке грузов в Карабахский регион Азербайджана по различным маршрутам, а также параллельно открытию дороги Агдам-Ханкенди интенсификации использование Лачинской дороги. Об этом заявили в МИД Азербайджана, комментируя заявление пресс-секретаря президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля относительно ситуации в регионе.

«Тем не менее, нарушение Арменией достигнутого соглашения путем выдвижения незаконных условий и различных оправданий посредством вымышленного режима препятствовало реализации указанного соглашения. Также напоминаем, что, несмотря на достигнутую между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей договоренность об организации встречи в начале августа этого года, армянская сторона в последний момент отказалась от этой встречи.

К сожалению, с 15 июля и по сегодняшний день Армения и ее вымышленный режим, продолжая препятствовать выполнению и продвижению этой повестки дня, согласованной в рамках вышеупомянутой трехсторонней встречи, сводят на нет усилия Европейского союза и других международных партнеров в этом направлении. Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения двумя странами суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. С другой стороны, Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения как равноправных граждан, обеспечив им права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана. Азербайджан, наряду с демонстрацией приверженности всем этим направлениям, в контексте продолжающихся военно-политических провокаций армянской стороны сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.