В Украине PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны за продолжение работы в России.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Хотя компании заявляли о сокращении своего бизнеса в РФ, прекращении рекламной деятельности и производства продукции, полностью российский рынок они не покинули.

PepsiCo производит множество продуктов питания под торговыми марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и т.д.