В Швеции потратили почти в $23 тыс. на акции по сожжению Корана

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Полиция Швеции в 2023 году выделила 2,4 миллионакрон ($22,8 тыс.) в качестве дополнительных расходов на обеспечение безопасности граждан в ходе акций по сожжению Корана.

Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на полицию Стокгольмского региона.

Уточняется, что речь идет о 13 санкционированных публичных акциях, проведенных в период с 1 января по 29 августа.

По данным СМИ, масштабы присутствия правоохранителей на указанных мероприятиях варьировались в зависимости от времени и места их проведения, внимания журналистов к акциям, а также от того, кто их организовывал.