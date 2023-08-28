Арифметическая задача для Макрона

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В интервью французской газете Le Point президент Эммануэль Макрон, затронув вопрос, якобы, продолжающейся много месяцев блокады Карабаха, заявил, будто «наступило время уже не для дипломатии», и надо прилагать усилия для обеспечения доставки гуманитарных грузов 25-тысячной армянской общине Азербайджана.

Возникает вполне резонный вопрос – а была ли дипломатия? Если да, то почему Париж не смог убедить Баку в правильности своей позиции?! Дипломатия, бесспорно, была, но не макроновская, а алиевская, которая и посадила хозяина Елисейских полей в лужу вселенского позора.

Президент Азербайджана переиграл блеклого французского лидера по всем статьям, вот почему он изо всех сил бросается на Карабахскую твердыню, чтобы ее преодолеть. Но ничего не выйдет, потому что французский истеблишмент выработал стратегический ресурс дипломатии, и вынужден довольствоваться нулевым эффектом.

Провал на Кавказском направлении вынуждает Париж сконцентрироваться на африканском направлении, где положение дел также оставляет желать лучшего для Макрона. Он вынужден вести разнузданную политику, идя на позорное стравливание соседей на многострадальный Нигер с его новым правительством, которое западные СМИ упорно величают мятежниками.

Если разобраться, восставшие силы, сместившие президента Мохамеда Базума, это не какие-то маргиналы, а грозная сила, состоящая из элитных военных частей. Возглавляемые генералом Омаром Чиани части президентской гвардии фактически отстранили от управления главу государства, который действовал под диктовку Парижа, загребая под себя национальные богатства.

Пользуясь бесконтрольным хищением народного добра, свергнутый президент превратил Нигер в сырьевую вотчину Франции, откуда тотально вывозился уран, драгоценные металлы, иные сырьевые ресурсы. Низложенный президент Мохамед Базум по факту политический пигмей, поэтому вполне устраивал Париж.

Преградившие ему дорогу части гвардии, если называть вещи своими именами, это не мятежники, а патриотически настроенные революционеры, которые жаждут создания порядка в стране с многомиллионным населением.

Макрон совсем утратил политическое чутье, и предпринимает одни сумбурные решения по болевым вопросам горящей повестки. Вынужден считать одни потери, потому ударяется в крайности, полностью позабыв о таких понятиях, как деликатная дипломатия и мягкая сила. Разве ему неизвестно о глубине социального коллапса, в который угодил Нигер за время правления Базума?

Известно, конечно, и виной нерадостному положению людей в богатой и несчастной стране политика Парижа, который привык забирать сливки из нещадно угнетаемой страны, оставляя ее народу крохи.

Не случайно внешнеполитическое ведомство Нигера приняло решение о высылке посла Франции из своего государства в течение 48 часов. Новые власти пошли на такой шаг из-за враждебных действий французских властей, которые противоречат интересам нигерского народа.

Активисты «Движения за свободу и достоинство» потребовали также вывода из страны военных Франции, чтобы перестали провоцировать ситуацию, и не мешали бы осуществлению долгожданных реформ.

И как же себя повела демократическая Франция, которая читает мораль народам третьего мира о том, как нужно обустраивать национальные дома?

Париж сознательно пошел на формирование антинигерской коалиции из стран Западной Африки (ЭКОВАС), чтобы чужими руками выгрести жар из печи. Сама не желает пачкать руки о черновую работу, полагаясь на верных сателлитов, которые вынашивают военную операцию против Нигера. Лидеры профранцузского блока готовы применять «все средства для восстановления конституционного порядка в стране», которая отвергла грязные услуги бывшей метрополии, и желает дальше идти своим путем, распоряжаясь собственными богатствами по своему усмотрению. Как видно, использование силы не исключено.

Но кое-что характерное Париж, все же, предпринял. Он пошел типичным западным путем, обложив страну санкциями. Разумеется, от пакета тотальных ограничений, в первую очередь, страдают простые смертные, которых в Нигере не мало. Макрон ничего нового не придумал, всего лишь воспользовался калькой американской политики в отношении стран так называемой «оси зла».

Наказывая многомиллионную массу недоедающих и обездоленных, он желает поднять протестную волну против генерала Омара Чиани, который во власти находится всего ничего. Своей принципиальностью и анти колониальной политикой он навлек на себя гнев Парижа, который и старается поднять голодных против власти революционеров.

Таким образом, правительство военных понимает, что прессинг Парижа будет нарастать, и не исключено, что соседи в лице шести африканских государств (Бенин, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Нигерия и Сенегал) решатся на вторжение. Не стоит даже сомневаться, что, случись неладное, сигнал последует из Елисейских полей.

Не зря иностранные журналисты отмечают, что даже определена дата начала операции. Ее пока держат в секрете. Силы, идущие за генералом Омаром Чиани, поднимают на ноги народное ополчение, призывая также на помощь добровольцев.

Пока новые власти избавляются от тяжелого наследия свергнутого главы государства, поборники справедливости перебирают варианты «восстановления законного режима». Профранцузские власти соседних государств тем временем наглухо закрыли свои границы, чтобы предотвратить приход беженцев. Полномочные представители соседних стран заявляют, мол, меры предосторожности предпринимаются «в интересах демократии и прав человека нигерцев», которых они же сами по наущению Парижа морят голодом.

Пока что Нигер по настоянию Парижа выключен из жизни. Страна осталась без электричества, топлива и продовольствия. Даже ООН не в состоянии обеспечить доставку гуманитарной помощи нигерцам, где каждый пятый из 25 миллионного населения живет за счет гуманитарной помощи.

Речь почти о 4 миллионах обездоленных, которые могли бы жить безбедно, не будь хищнической политики бывшей метрополии и ее транснациональных кампаний-монстров.

Интересно, видит ли Эммануэль Макрон какую-нибудь параллель между карабахской и нигерской темами, чтобы вывести общий знаменатель?!

Тофик Аббасов