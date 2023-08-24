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Индия впервые за 7 лет запретит экспорт сахара

Индия впервые за 7 лет запретит экспорт сахара

Индия, как ожидается, с октября впервые за семь лет запретит экспорт сахара из-за снижения урожая сахарного тростника. Об этом сообщает Reuters.

«Наша основная цель – удовлетворить местные потребности в сахаре и производить этиловый спирт из излишков сахарного тростника. В предстоящем осеннем сезоне у нас не будет достаточно сахарного тростника, чтобы выделить квоты на экспорт сахара», — сообщает один из источников.

При этом отмечается, что текущий рост цен на сахар в Индии угрожает ростом продовольственной инфляции и полностью исключает любую возможность для его экспорта.

Срок действующего разрешения правительства Индии на экспорт сахара заканчивается 30 сентября.

Возможное полное прекращение экспорта сахара в этом году объясняется уменьшением на 50% среднего показателя муссонных дождей в западе страны, где больше всего сахарных плантаций.

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