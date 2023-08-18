После ереванского балагана в СБ ООН третья война стала ближе

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18 августа Азербайджан отметил День пограничника — 104 года назад парламент Азербайджанской Демократической республики принял решение об учреждении пограничной охраны. Дата как бы не круглая и не юбилейная. Но впервые Азербайджан празднует День пограничника, полностью контролируя свои границы, включая и въезд на дорогу Герус-Лачин-Шуша-Ханкенди.

И, судя по всему, с этим обстоятельством никак не могут примириться по крайней мере в Ереване. Устроенный Арменией дешевый балаган в СБ ООН оставляет здесь мало сомнений.

Самонадеянность армянской дипломатии, конечно, не перестает удивлять. Международное право, признанные границы и суверенное право любой страны на их контроль и охрану, отсутствие в Карабахе настоящей гуманитарной катастрофы. собственные истерики и перегороженная дорога Агдам-Ханкенди — обо всем этом Арарат Мирзоян и его команда даже не задумались. Точнее, были уверены, что на это можно не обращать внимания. И получили «плюх в лужу» и торт по физиономии, как оценили азербайджанские острословы продемонстрированные нашим постпредом Яшаром Алиевым скриншоты карабахских застолий с пышными тортами. Заседание, напомним в который уже раз, закончилось ничем.

Однако бесследно такие вещи в большой дипломатии не проходят. И у провального для армянской дипломатии заседания СБ ООН есть еще один — и очень важный! — итог. Армения в ходе своего «дипломатического балагана» еще и продемонстрировала собственную политическую адекватность и недоговороспособность. Впечатляющий список эпизодов, где ханкендинские марионетки ереванских реваншистов срывали встречи, переговоры и инициативы, направленные на доставку гуманитарных грузов , привел Яшал Алиев.

Но сам факт устроенного Арменией «дипломатического балагана» дает пищу для размышлений. Вместо того, чтобы договариваться с Баку, в Ереване пытаются устроить дипломатическое давление на Азербайджан и оставить для себя «окно» в границе для провоза оружия, боеприпасов, призывников, профессиональных террористов и провокаторов. И искренне удивляются и обижаются на весь мир, когда этого не происходит.

Можно, конечно, отметить, что изменился сам характер и логика переговорного процесса. В самом деле, с момента прекращения огня в девяностых переговоры шли более четверти века. И все это время посредники — назовём вещи своими именами — в основном искали способ, как бы понадежнее удовлетворить армянские «хотелки» за счет Азербайджана и «вырвать» конфликт, как больной зуб. Азербайджану настойчиво советовали принять во внимание итоги войны и смириться с поражением. А в Армении были уверены, что такой «переговорный стиль» — это не результат территориальных захватов, совершенных за счет поддержки Москвы, все дело в том, что все страны мира ну просто обязаны постараться, чтобы решить все вопросы в интересах многострадальной христианской Армении.

Но после 44-дневной войны все изменилось. Армения и ранее не располагала правовыми аргументами, но теперь она лишилась своего единственного переговорного козыря — «силового» (если не вообще армии как таковой). И к тому, что теперь мириться надо на условиях Азербайджана, а не армянских «хотелок», Ереван оказался банально не готов. Отсюда и истерики, и провокации, и настойчивое стремление вернуть ситуацию к 1988 году, когда бы судьбу Карабаха решали «местные игроки» и можно будет рассчитывать на лоббистские рычаги. Но реальность от этого не меняется. В девяностые годы Азербайджан проиграл битву. А Армения в 2020 — войну. И теперь терпит стратегическое положение в дипломатии. Самое время понять, что «поезд ушел», а проект «миацума» закрылся.

Но что будет, если в Армении продолжат упорствовать? Дешевый балаган, устроенный Араратом Мирзояном в СБ ООН, чем-то напоминает оглушительный провал его шефа Никола Пашиняна в Мюнхене. Именно после провальных для Пашиняна мюнхенских дебатов стало понятно, что к реальным компромиссам Армения не готова, внятной позиции по Карабаху у нее просто нет, а высшее руководство витает в облаках, рассуждает о Багратидах и Аршакидах.

А еще ждет, что, наслушавшись этих сказок, весь мир должен будет завоевывать для Армении те территории, на которые там укажут пальчиком. Именно этот настрой ереванской элиты сделал неизбежной вторую войну в Карабахе. Хотелось бы ошибаться, но ереванский балаган в СБ ООН может оказаться шагом к новой, уже третьей войне. Шансов на выигрыш в которой у Армении не просматривается даже теоретически.

Нурани, обозреватель