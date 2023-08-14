В Стокгольме снова сожгли Коран

102 Просмотров

Двое мигрантов из Ирака устроили акцию неподалеку от здания парламента в Стокгольме, организовав сожжение нескольких страниц Корана. Об этом сообщает ТАСС.

На площади Минтторгет в столице Швеции собралось порядка 60 человек, 20 из которых были журналистами.

Организаторы, в отношении которых уже завели уголовное дело по факту разжигания вражды, наступали на священную книгу, а затем ее подожгли.

Мусульмане, следившие за данной акцией, громко кричали, выражая протест против подобных действий.

Присутствующие обращали внимание, что поджог книги не имеет ничего общего с демократией.

Эта акция была согласована с властями столицы. Демонстрацию охраняла полиция, при этом отделив микроавтобусами организаторов и зрителей.