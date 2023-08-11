Спецпредставитель Путина обратился к Пашиняну

525 Просмотров

С ходатайством о содействии в пересмотре меры пресечения экс-послу Армении в РФ и Израиле Армену Смбатяну к премьеру Пашиняну обратился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Глубокоуважаемый Никол Воваевич, как Вам, наверное, известно, суд принял решение об аресте Чрезвычайного и Полномочного посла, общественного деятеля Армении, заслуженного деятеля искусств Арм.ССР, композитора, профессора Армена Смбатяна. Это не может не вызвать серьезной озабоченности, так как выглядит совершенно неправомерным», – написал Швыдкой в письме на имя главы кабмина Армении.

Швыдкой считает, что «арест Смбатяна влечет за собой серьезные репутационные риски для страны в целом, и в рамках международного права».