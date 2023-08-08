В Стамбуле общественный транспорт подорожал на 51,5%

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В Стамбуле на 51,52% выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Решение об этом было принято по итогам заседания Транспортно-координационного центра муниципалитета Стамбула.

Повышение цен коснулось всех видов транспорта. Билет на автобус, трамвай и метро обойдется в 15 лир ($0,55) вместо 9,9 ($0.36), льготный билет теперь стоит 7,32 лиры ($0,27). Проезд на метробусе, курсирующем сквозь мегаполис по выделенным линиям, обойдется в 22,25 лиры или $0,82.

Значительно увеличилась плата за услуги такси (около 75%). Теперь стоимость посадки в такси (фиксированная сумма, не зависящая от расстояния) составляет 19,17 лиры ($0,71), а короткая поездка в пределах километра стала стоить вместо 40 лир 70 ($2,59).

Повышение стоимости проезда в пределах 50% коснулось также школьных автобусов и пассажирского транспорта вместимостью 10-17 человек.