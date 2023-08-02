Президент Алиев вынес приговор селективности

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В контексте системных сложностей, которые переживает сообщество, многие уверовали в то, что глобальный хаос поддерживается искусственно. Люди склоняются к выводу о рукотворном характере вселенского беспредела. Если смотреть в корень проблемы, невольно приходишь к мысли, что нет никакого хаоса, а есть банальный беспорядок – следствие безответственности лидеров и полномочных персон. Последнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева Euronews лишь подчеркивает актуальность индифферентного отношения политических сил к насущным проблемам. Они сознательно пускаются на самотек.

Расчет политических лицемеров на то и сделан, чтобы не разматывалась нить правды, а, наоборот, происходил бы распад объективности и здоровых начал.

Ильхам Алиев совершенно четко и принципиально указывает на то, как «Европа и Запад объединились, чтобы помочь Украине в борьбе с сепаратизмом. Почему же в нашем случае к борьбе с сепаратизмом относятся по-другому?», – совершенно справедливо вопрошает глава государства-победителя.

Вопрос обращен не столько к корреспонденту телевизионной компании и ее аудитории, сколько к коллегам по цеху Ильхама Алиева. За время пребывания на посту главы Азербайджана он высоко поднял планку интеллектуально-волевых требований, зная, насколько это важно для судеб поколений.

Чем его поступок не пример для других лидеров, которые обязаны принимать судьбоносные решения, видеть за серьезными неурядицами судьбы современников и трагедии поколений?!

Азербайджанский лидер, как и подобает сильному государственнику, стал законодателем новой моды в высоком управлении. Его стиль облагородил международную среду, если учесть, что усилиями Ильхама Алиева обозначились новые и многообещающие тренды в глобальной геополитике и международной интеграции.

Блестящая победа Азербайджана в 44-дневной войне, которая послужила гарантом для выполнения требований международных правовых актов, и высокое реноме Баку в создании новых интеграционных карт геоэкономики о многом говорят.

Возвращаясь к нездоровым селективным подходам некоторых влиятельных кругов к заскорузлым кризисам, азербайджанский лидер указывает на деликатные мотивы, чтобы не было разночтений и новых манипуляций. Он говорит: «Сейчас мы видим, как Европа и Запад объединились, чтобы помочь Украине в борьбе с сепаратизмом. Почему же в нашем случае к борьбе с сепаратизмом относятся по-другому? Почему подход Грузии к сепаратистским регионам находит полное понимание у западных кругов и политиков, а наше законное, такого же происхождения желание покончить с сепаратизмом ставится под сомнение? Почему Испания не разрешает Каталонии провести референдум, хотя их там 5-6 миллионов. И у них нет своего государства, в отличие от тех же армян, у которых есть государство — по соседству с нами? Почему мы должны терпеть сепаратизм? Мы не будем этого делать».

Аргументация главы Азербайджана из той серии, под которой должны подписываться все люди чести, придерживающиеся высшей объективности и добропорядочности. Покончить с одряхлевшей системой избирательности можно лишь с помощью пропаганды правды.

Да, она иной раз хуже лжи для тех, кто привык манипулировать общественным мнением, ставя свои корпоративные интересы выше ожиданий большинства. Но прежде чем преодолевать болезни, необходимы точные диагнозы. По их части президент Азербайджана как раз дает филигранные обозначения.

Сейчас самое время для сообщества, чтобы подняться выше мелочных различий. На всю проблематику современности необходимо смотреть с высокой горы прагматизма. Только так можно остановить расползание косности и генерацию фальшивых стандартов.

Используя понятие «двойные стандарты», некоторые политики и технологи пытаются скрасить сложности решаемых проблем, превращают способы преодоления трудностей в удобоваримую субстанцию. На самом же деле они тормозят движение к реалистичным решениям. С фальшивыми стандартами необходимо не только бороться, а надо уничтожать их на корню, чтобы нечестным кластерам неповадно было ударяться в глубинную демагогию.

И по этой части президент Алиев дает четкий нарратив, помогающий избежать избирательности в контексте острых проблем. В разрезе больных тем не может быть полуправды по определению, и эта постановка должна превратиться в норму.

Отвергая любые попытки блокирования правды, президент Алиев в интервью указывает на ухищрения определенных сил, которые загрязняют политическое поле. Если под видом благих намерений процессы направляются не вперед, а обращаются вспять, об этом необходимо говорить вслух: «Без российских миротворцев было легко общаться с армянами в Карабахе». Императив более чем убедительный и поучительный.

Во время последней встречи в трехстороннем формате в Сочи, где наряду с азербайджанским лидером участвовали президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян, Ильхам Алиев, обращаясь к российскому коллеге, выразил решительное несогласие действиями отдельных кругов, которые представляют одну из башен Кремля.

В предельно деликатной манере президент Алиев довел до внимания российского коллеги свое недовольство, сказав, «как только начались контакты азербайджанских властей с армянами Карабаха, изъявившими желание принять гражданство АР и приступить к реинтеграции, в регионе откуда не возьмись объявился российский миллионер Рубен Варданян, человек не имеющий никакого отношения к армянам Карабаха».

Ответ российского главы свелся к тому, что он «не в курсе происходящего». Тот случай, когда комментарии не требуются.

Поэтому Ильхам Алиев в интервью поясняет, что «наши контакты с ними (с армянами Карабаха – ред.) начались сразу же. В основном это были контакты между простыми людьми, когда мы начали строить новую Лачинскую дорогу, которая проходила через несколько сел, населенных армянами. Мне сообщили, что между нашими дорожными строителями и армянской общиной установились контакты. Они сразу же стали почти дружескими…».

Это ведь неопровержимые факты, о чем, кстати, по свежим следам писала и азербайджанская, и армянская, и даже российская пресса.

Первые ростки стабилизации на пути к долгожданному примирению были восприняты людьми на местах с большой надеждой. Но как показали последующие события, примирение не входило и до сих пор не входит в планы тех, кто получает дивиденды от поддержания политики ненависти и отчуждения.

«Если в первые месяцы строительства российские миротворцы обеспечивали безопасность обеих сторон, – говорит Ильхам Алиев, – то потом они просто ушли — и без российских миротворцев было легко общаться. Это говорит о том, что у большинства простых людей нет этой ненависти в сердце».

Факты, к которым апеллирует азербайджанский президент, еще и свидетельствуют о том, как сторонам уж больно хочется налаживать контакты без посредников. Последние, как правило, пекутся не о страждущих, а о себе любимых.

Такова жестокая реальность, с которой невозможно смириться. Не потому ли у российских миротворцев сложились уж слишком теплые отношения с заправилами сепаратистов, выдающих себя за «госминистров» и прочих статусных самозванцев? Сдается, что да.

По этой причине Ильхам Алиев разъясняет большой аудитории Euronews причинно-следственные мотивы финальной части затянувшейся одиссеи, чтобы всем все стало ясно. «Армяне Карабаха, – говорит он, – не должны следовать за своими так называемыми «лидерами». Эти «лидеры» все время лгали им — и нынешние, и предыдущие, и до войны, и во время войны, – что они побеждают. Они говорили им, что побеждают, даже когда мы установили контроль над Шушой. Но они говорили, что Шуша находится под их контролем, хотя прекрасно знали, что это не так. Они не должны становиться заложниками сегодняшней клики, которая захватила власть в Ханкенди, и главной целью которой является обеспечение собственных интересов».

Во всех подходах Ильхам Алиев обращает внимание аудитории на квинтэссенцию проблем, чтобы не было новых спекуляций и ложных интерпретаций. А правда, как известно, не может быть половинчатой. Ее сила в том и заключена, что она помогает людям смотреть на вещи трезво, дабы ориентироваться не на инсинуации, а на реалии. Только так создаются источники доверия и социальной энергии.

Тофик Аббасов