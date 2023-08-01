Гафарова проинформировала зарубежных коллег об армянских провокациях

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1 августа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо руководителям международных парламентских организаций и председателям парламентов зарубежных стран.

Согласно информации Милли Меджлиса, в письме говорится, что осенью 2020 года Азербайджан в результате 44-дневной Отечественной войны положил конец 30-летней оккупации своих земель Арменией и восстановил свою территориальную целостность.

Несмотря на то, что Азербайджан был жертвой конфликта, именно Азербайджан выдвинул мирную инициативу для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права. Наряду с этим были предприняты необходимые шаги по реинтеграции проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество.

В письме с сожалением отмечается, что в течение прошедшего периода Армения, используя Лачинскую дорогу, продолжала военные провокации против Азербайджана и вмешательство во внутренние дела, а также препятствовала продвижению диалога с жителями Карабаха армянского происхождения. В апреле 2023 года Азербайджан, реализуя свое суверенное право в соответствии с нормами международного права, установил погранично-пропускной пункт Лачин. Это право Азербайджана закреплено и в последнем решении Международного суда.

То, что Армения, не сумев принять это, открыла огонь по азербайджанскому пограничнику, совершила провокацию против нашего государственного флага, предприняла попытки несанкционированного использования Лачинской дороги, наглядно продемонстрировало реальное отношение этой страны к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, и насколько она привержена мирному процессу.

В письме подчеркивается, что сделанные в последнее время Арменией заявления о том, что в Карабахском регионе Азербайджана сложилась «напряженная гуманитарная ситуация», что проживающие в регионе жители армянской национальности якобы сталкиваются с нехваткой продовольствия и медикаментов, являются политической манипуляцией, направленной на запутывание международного сообщества и избравшей мишенью территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Подчеркивается, что Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для доставки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села, и это предложение получило поддержку и на международном уровне. Закрытие сепаратистами дороги Агдам-Ханкенди свидетельствует об истинных намерениях сил, начавших эту кампанию. Цель состоит в том, чтобы нарушить мирный процесс и препятствовать реинтеграции жителей Карабаха армянского происхождения в азербайджанское общество.

Отмечается, что Азербайджан неоднократно демонстрировал приверженность конструктивному диалогу для установления мира и стабильности в регионе и продолжит усилия в этом направлении. В то же время права жителей Карабаха армянского происхождения будут обеспечиваться на основании Конституции и законов страны.

В конце письма отмечается, что в связи с тем, что было прокомментировано, международное сообщество должно продемонстрировать ответственный подход, не дать обмануть себя манипуляциям армянской стороны и разъяснить Армении необходимость приверженности конструктивному диалогу.