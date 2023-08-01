Казахстан стал пристанищем палача азербайджанцев в Ходжалы

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О том, какую роль в Ходжалинском геноциде сыграли солдаты 366-о мотострелкового полка российской армии, в Азербайджане знают все. О Ходжалинской трагедии написано много строк. Но, несмотря на прошествие трех десятилетий, раскрываются новые обстоятельства и чудовищные преступления не только армянских оккупантов, но и военнослужащих 366-о полка.

К примеру, 10 лет назад азербайджанская общественность в подробностях узнала о том, что русским солдатам заплатили 1 млн рублей, чтобы они обстреляли мирное население Ходжалы. Это стало известно благодаря материалам уголовного дела о событиях в Ходжалы, в которых был представлен протокол осмотра компактной аудиокассеты МК-60 с содержанием радиопереговоров, полученной следствием из ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана.

В беседе с Minval.az бывший руководитель следственно-оперативной группы по расследованию военных преступлений (с мая 2005-го по 31 марта 2009-го года), полковник юстиции в отставке Ильхам Мамедов рассказал, что в отношении военнослужащих 366-о полка, по запросу Генеральной прокуратуры Азербайджана, российская прокуратура в свое время передала несколько томов материалов, включающих в себя имена военнослужащих и их анкетные данные.

«Мы приобщили эти материалы к общему уголовному делу по Ходжалинскому геноциду. Расследовали и предъявили обвинение этим лицам, начиная с командира 2-о мотострелкового батальона 366-о Сейрана Оганяна, майора Евгения Набоких и других. Они были привлечены к уголовной ответственности и объявлены Интерполом в международный розыск по красной линии. И, кстати, часть информации о привлеченных лицах была опубликована в журнале IRS. Некоторых из них задерживали, поднимались вопросы экстрадиции, но по определенным причинам возобновляемые процессы останавливались», – сказал Ильхам Мамедов.

Он отметил, что в списке разыскиваемых военнослужащих 366-о полка более 100 человек.

«К тому времени из них 29 человек были привлечены к уголовной ответственности. У нас есть база подозреваемых, в основном лиц армянской национальности. Но этот список может быть увеличен», – заявил бывший руководитель следственной группы.

Мамедов добавил, что генеральная прокуратура начала заниматься этими лицами с 2004 года. В марте 2004 года Интерпол впервые организовал международную конференцию по проблемам геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, пригласив представителей международных трибуналов, НПО, авторитетных институтов и стран-участниц. Подготовка к конференции оголила всю парадоксальность правовой и фактической ситуации вокруг военных преступлений, совершенных на территории Азербайджана с момента агрессии Армении.

СССР, являясь одним из главных военных обвинителей на Нюрнбергских процессах, принимая активное участие в создании норм и принципов новых правовых отношений, подписав международно-правовые конвенции, в то же время по политическим соображениям не ввел в нормы национального уголовного законодательства уголовно-правовые санкции за совершение рассматриваемых международных преступлений.

И только во вступивший в силу 1 сентября 2000 года Уголовный кодекс АР были внесены нормы, признанные международным сообществом как военные преступления и преступления против человечности, а новый УПК определил высокие стандарты соблюдения прав человека при осуществлении уголовного преследования. Но несмотря на факты, подтверждающие совершение серьезных международных преступлений во время оккупации Арменией территорий Азербайджана, с 1988-о по 1994-е годы, принцип уголовной ответственности физлиц оказался нарушен. За совершение этих преступлений никто не был привлечен к уголовной ответственности, а сами деяния не были квалифицированы как международные преступления.

Уголовное дело по Ходжалинскому геноциду, возбужденное прокуратурой Азербайджана в феврале 1992 года по факту убийства двух и более лиц, последний раз было приостановлено 31 марта 1993 года на основании отсутствия лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. По этому делу к уголовной ответственности никто не привлечен. В декабре 2003 года была создана Совместная следственно-оперативная группа, куда были переданы более 800 уголовных дел, расследованные ранее следственными органами Азербайджанской ССР, а позднее Азербайджанской Республики в формате общеуголовных преступлений и приостановленные в начале 90-х годов прошлого столетия. Задачей группы было установить размер материального ущерба, причиненного в результате агрессии.

«Итак, первая конференция Интерпола (март 2004 года) дала надежду на помощь международных институтов в систематизации понятий военных преступлений и перезапуск национальных институтов привлечения к ответственности физлиц за совершенные международные преступления. Хотя до этого нашими коллегами были собраны первичные доказательства. Определение «геноцид» было обосновано нами согласно международной практике по событиям в Сребренице, Руанде, Сьерра-Леоне. В последствии по вопросам геноцида и военных преступлений Интерпол провел 4 международных конференций, создал рабочую группу по проблемам расследования дел такого характера из 12 экспертов, куда вошел и я. Именно в рамках этой рабочей группы исследовались вопросы сбора доказательств, розыска и передачи, делался анализ преступлений, вырабатывались меры взаимодействия», – сказал он.

Между тем один из активных пользователей в социальных сетях предоставил редакции информацию, которая должна заинтересовать следственные органы Азербайджана. Нет полной информации о том, кто числится в списке разыскиваемых за участие в обстреле мирных жителей Ходжалы, но гражданин Казахстана Мусабеков Ерлан Ерболатович (1969 г.р.) может пополнить его. Тем более, что сам Мусабеков не скрывает своего участия в Карабахской войне на стороне армян, хотя и мало об этом распространяется, если не сказать, почти не распространяется.

Мы изучили некоторую информацию о Ерлане Мусабекове. Во-первых, отметим, что зарегистрирован он по адресу: Алма-Ата, Мкр. Аксай 1А, дом.3, кв.64. Указан в интернете даже номер его телефона: +7(727) 256-93-89. Возможно, он окажется недействующим, потому что, по нашим данным, Мусабеков уже знает о том, что в Азербайджане на него наводят справки, и именно по этой причине не пишет о своем участии в качестве наемника на стороне армянских оккупантов. Но даже имеющейся информации достаточно для того, чтобы следствие выявило его причастность к военным преступлениям.

Мусабеков является активным редактором Википедии (https://wikireality.ru/wiki/Kalabaha1969), пишет под ником «Калабаха Трассеров». Также очень активен в специфичных военных соцсетях, в частности пишет статьи для Desantura.Ru, в основном про участие в Афганской войне.

Известно, что в период с 1987 по 1989 годы служил в Афганистане, затем был переброшен в Карабах, в состав 366-о полка (являлся снайпером), в котором прослужил по 1992 год. С 1994 по 1996 годы служил в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Является старшим лейтенантом запаса.

Его страница в «Одноклассниках» (сейчас закрыта, https://ok.ru/profile/515188018606). Кстати, другой из пользователей «Одноклассников», армянин по национальности 31 января этого года оставил там запись с фотографиями Ерлана Мусабекова, в которой говорится буквально следующее: «Ерлан Мусабеков, казахский доброволец, участвовавший в освободительной войне в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши – ред.). Ерлан приехал в «Арцах» со своим Армянским другом Мовсесом. Познакомился он с Мовсесом в Казахстане. В «Арцах» они прибыли в 1990 году. Ерлан был снайпером, участвовал в боях за «Бердзор, Шуши, Карвачар», где проявил себя как настоящий воин. Осенью 1992 года, Ерлан вернулся в Казахстан».

То есть фактически Мусабеков незаконно в качестве наемника служил в составе 366-о полка, об этом свидетельствуют и обнаруженные в сети фотографии.

Кроме того, на странице обсуждения участника Тарона Шахаряна он хвастался тем, что «воевал против Азербайджана в Нагорном Карабахе».

В свою очередь, мы обращаемся к правоохранительным органам Азербайджана и просим взять Ерлана Мусабекова на разработку, поскольку ни одно преступление против Азербайджанского народа не должно остаться безнаказанным.

Рамелла Ибрагимхалилова