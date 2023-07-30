Заявление азербайджанской диаспоры в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги

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Aзербайджанские диаспорские организации распространили заявление в связи с ситуацией, сложившейся вокруг дороги Лачин-Шуша-Ханкенди. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой.

«Заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич от 28 июля 2023 года в связи с вопросом обеспечения армянских жителей в Карабахском регионе Азербайджана вызвало у нас чувство большого удивления и сожаления. Данное заявление противоречит целям и принципам, закрепленным в Уставе Совета, Европейской конвенции по правам человека и Всеобщей декларации прав человека.

Aзербайджанские диаспорские организации заявляют, что утверждения о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы, будучи блокированы, столкнулись с гуманитарным бедствием, являются очередной клеветой и абсурдом, к которым Армения прибегла для введения международного общественного мнения в заблуждение. Так, спустя некоторое время после произошедшей в 2020 году 44-дневной Карабахской войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, официальный Баку, несмотря на 30-летнюю оккупацию и причиненные страдания, выступил с предложением о базовых принципах нормализации отношений и мирном соглашении между двумя странами на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности, суверенитета и границ друг друга. Хотя армянская сторона долгое время не отвечала на эти мирные инициативы и под различными предлогами затягивала процесс, Азербайджан, тем не менее, проявив решимость, продолжил усилия доброй воли по продвижению инициатив, направленных на достижение мирного соглашения, делимитацию границ и открытие коммуникаций. Органы власти Азербайджана предприняли последовательные действия по налаживанию диалога с местными армянскими жителями Карабахского региона, в короткий срок завершили строительство новой Лачинской дороги и сдали ее в эксплуатацию.

Армянская же сторона, вопреки этому, выступив с таким необоснованным предложением, как “обеспечение прав и безопасности карабахских армян в рамках международного механизма посредством переговоров между Баку и Ханкенди”, препятствовала контактам между Азербайджаном и местными армянскими жителями и фактически продолжила территориальные притязания против нашей страны под другим названием. В то же время вопреки трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, она не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, вместо предоставления официальному Баку минных карт, продолжила минирование азербайджанских территорий, в итоге с ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин стали 303 азербайджанца, включая двух журналистов.

В целях осуществления контроля за своими границами и предотвращения противоправных действий Армении Азербайджан учредил на своих суверенных территориях Лачинский погранично-пропускной пункт. Несмотря на то, что Азербайджан обеспечил пересечение через свой погранично-пропускной пункт армянских жителей, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента, армянская сторона, тем не менее, в целях продолжения своей незаконной деятельности на наших территориях распространила ложные утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе. Кроме того, она совершила такие провокации, как обстрел азербайджанских пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка 26 июля грузовых автомобилей на азербайджанские территории.

Несмотря на выдвижение азербайджанской стороной ряда предложений, включая использование дороги Агдам – Ханкенди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения, и поддержку их со стороны Европейского Союза и МККК, армянская сторона выступила против этих предложений, установила бетонные барьеры на альтернативных дорогах и заблокировала доступ на территорию. Это еще раз свидетельствует о том, что заявления Армении о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом и манипуляциями.

Aзербайджанские диаспорские организации заявляют, что цель Армении – привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс. Ответственность за все эти провокации, имевшие место в последние дни, ложится на Армению и ее руководство, которое продолжает свое незаконное военное присутствие на территории Азербайджана, поощряет сепаратизм и препятствует усилиям по реинтеграции.

В то же время мы требуем от ряда стран и международных организаций, закрывающих глаза на страдания около миллиона азербайджанцев, силой изгнанных в конце 1980-х – начале 1990-х годов из Армении и оккупированных территорий Азербайджана, удерживание Арменией в течение 30 лет азербайджанских территорий под оккупацией, Ходжалинский геноцид, осуществленный Арменией, присутствие в течение последних трех лет армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, блокирование в течение 32 лет Нахчыванской Автономной Республики, препятствование Арменией открытию коммуникаций, уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, невмешательства во внутренние дела страны и прекращения политики двойных стандартов», – говорится в заявлении.