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ГЭЦ проведет вступительные экзамены в военные лицеи |
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ГЭЦ проведет вступительные экзамены в военные лицеи

ГЭЦ проведет вступительные экзамены в военные лицеи

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки гизирей (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.

Об этом говорится в сообщении ГЭЦ.

Вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны пройдут в Баку и Нахчыване, а экзамен для приема на курсы подготовки гизирей – в Баку.

Ожидается, что во вступительных экзаменах в военные лицеи примут участие 1 118 абитуриентов, а во вступительных экзаменах на курсы подготовки гизирей – 118 абитуриентов.

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