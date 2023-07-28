Зеленский: Украина ищет ПВО для защиты Одессы и южного региона

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Украина ищет ПВО для защиты Одессы и южного региона. Об этом в четверг, 27 июля, заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

«Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш Юг. И я благодарю всех в мире, кто подключился к этой работе с нами», – сказал президент.

Он также рассказал о своем визите в Одессу.

«Заслушал доклад о ликвидации последствий российских ударов по Одессе, по области. Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее российского террора», – сказал Зеленский.