ГЭЦ проведет вступительный экзамен в вузы по IV группе специальностей

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Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по IV группе специальностей.

Сегодня также состоится экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей.

Экзамены, в которых ожидается участие 12613 абитуриентов, будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.