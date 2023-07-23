ГЭЦ проведет вступительный экзамен в вузы по IV группе специальностей

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по IV группе специальностей.
Сегодня также состоится экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей.
Экзамены, в которых ожидается участие 12613 абитуриентов, будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.