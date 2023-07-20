Анкара осудила акцию с осквернением Корана в Стокгольме

92 Просмотров

МИД Турции самым решительным образом осуждает сегодняшнее (20 июля) гнусное осквернение священной книги Коран перед посольством Ирака в Стокгольме.

«Напоминаем, что после гнусного осквернения священной книги Коран 28 июня перед мечетью в Стокгольме, Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) своей резолюцией от 12 июля 2023 г. определила нападки на Коран, как проявление и разжигание религиозной ненависти», – отмечается в заявлении МИД Турции.

Далее в тексте заявления говорится:

«Мы ожидаем, что Швеция в рамках своих международных обязательств, особенно обязательств перед ООН, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Советом Европы примет необходимые меры для предотвращения преступлений на почве ненависти против ислама и миллиардов его последователей».

МИД заявляет, что Турция поддерживает усилия и продолжит работать совместно со всеми странами, которые выступают против исламофобии, ксенофобии, расизма и дискриминации.