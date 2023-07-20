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Участники акции у посольства Ирака в Стокгольме пинали ногами Коран

Участники акции у посольства Ирака в Стокгольме пинали ногами Коран

Разрешенная столичной полицией акция прошла у посольства Ирака на улице Балдерсгатан в центре Стокгольма. На ней человек, который организовал в конце июня вызвавшую протесты в мусульманских странах манифестацию с сожжением Корана у мечети шведской столицы, пинал священную книгу ногами, но не сжег ее, передает ТАСС.

У диппредставительства собрались около 100 человек, большинство из которых – журналисты. Организатор акции достал из пакета Коран, бумажные копии флага Ирака и фотографий видных деятелей страны. Он говорил что-то собравшимися по-арабски в мегафон, потом вытирал копией флага и фото свои кроссовки. Но Коран он не поджег, вместо этого пинал священную книгу вместе с еще одним участником акции в мокрой после дождя траве.

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