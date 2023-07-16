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Мусульманин передумал сжигать Тору и Библию в Стокгольме (видео)

Мусульманин передумал сжигать Тору и Библию в Стокгольме (видео)

Я – мусульманин и ничего сжигать не буду.

Об этом заявил организатор сожжения Торы и Библии в Стокгольме Ахмед Аллуш и отменил свою акцию

«Ничего сжигать не будем. Мы должны уважать всех независимо от вероисповедания», — сказал организатор акции Ахмед Аллуш журналистам.

Шведский гражданин заявил, что его единственной целью было выражение протеста против сожжения Корана.

«Существует тонкая грань между свободой слова и преступлениями на почве ненависти. Я могу критиковать Коран, но сжигать его – это не свобода слова. Нехорошо, когда мы не уважаем другие религии», — обратился мужчина к собравшимся.

Аллуш открыл свою сумку и достал оттуда зажигалку. А затем сказал, обращаясь к журналистам: «Я – мусульманин и ничего сжигать не буду».

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