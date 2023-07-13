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Асадов проинформировал о прекращении деятельности компании в Союдлю

Асадов проинформировал о прекращении деятельности компании в Союдлю

Учитывая опасность, возникшую для природы и здоровья людей в Союдлю, принято решение о временном прекращении деятельности компании.

Премьер-министр Али Асадов заявил, что соответствующее решение принято на втором заседании комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабейского района, отмечает АПА.

Премьер-министр отметил, что вопрос о возобновлении деятельности предприятия может быть рассмотрен, если он организует свою работу в соответствии с результатами оценки, проводимой привлеченной международной компанией, и рекомендациями, которые будут даны.

Премьер-министр отметил, что работающая на территории компания должна обеспечить внедрение современной техники и новых технологий в производство в предстоящем периоде.

Было отмечено, что за это время предприятие должно устранить все выявленные недостатки, наладить свою деятельность в соответствии с требованиями соответствующего законодательства, в том числе выполнить социальные обязательства перед работниками.

Асадов поручил членам Комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, в ближайшие дни совершить еще один визит в село.

Премьер-министр также заявил о необходимости тщательного расследования обращений сельских жителей.

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