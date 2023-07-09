Протест против сожжения Корана вывел на улицы Стокгольма тысячи человек (видео)

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В Стокгольме прошла демонстрация против сожжения Корана, организованная несколькими мусульманскими организациями Швеции. В ней приняли участие около четырех тысяч человек, сообщает газета Aftonbladet.

Акция под названием «Хватит жечь наш Коран!» состоялась на площади Медборъяплатсен в центральной части шведской столицы. Именно там, где 28 июня была сожжена священная книга мусульман. По словам участников, прошедшая в конце прошлого месяца демонстрация была не данью свободе слова, а разжиганием межнациональной и межконфессиональной вражды.

Разрешение на проведение акции было выдано полицией организации «Исламская лига», в ведении которой находится мечеть, расположенная на площади.