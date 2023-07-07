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Медведев рассчитывает на улучшение ПВО России

Медведев рассчитывает на улучшение ПВО России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил во время заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии, что нужно создать надежную систему противовоздушной обороны (ПВО) для использования в зоне «спецоперации» и для защиты удаленных от линии соприкосновения объектов. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны — как в зоне «специальной военной операции», так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения», — сказал Медведев, связав это с усилением поддержки ВСУ со стороны НАТО.

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