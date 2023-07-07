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Главное Мир

YouTube добавит функцию платной блокировки экрана

YouTube добавит функцию платной блокировки экрана

YouTube тестирует новую функцию, которая позволит пользователям блокировать свои экраны во время просмотра видео, но она будет доступна только платным пользователям с подпиской Premium. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой страницу YouTube Experiments.

Функция Lock Screen позволяет избежать случайных нажатий и касаний во время просмотра видео в полноэкранном режим, то есть пользователь не сможет поставить ролик на паузу или по ошибке запустить следующий в плейлисте. Lock Screen уже доступна для использования некоторым тестировщикам — она находится в левом верхнем углу экрана за иконкой шестеренки.

Тестирование функции продлится до 30 июля на платформах Android и iOS. Premium-пользователи могут зайти на главную страницу YouTube, чтобы проверить, могут ли они уже попробовать Lock Screen на своих устройствах.

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