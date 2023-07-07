YouTube добавит функцию платной блокировки экрана

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YouTube тестирует новую функцию, которая позволит пользователям блокировать свои экраны во время просмотра видео, но она будет доступна только платным пользователям с подпиской Premium. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой страницу YouTube Experiments.

Функция Lock Screen позволяет избежать случайных нажатий и касаний во время просмотра видео в полноэкранном режим, то есть пользователь не сможет поставить ролик на паузу или по ошибке запустить следующий в плейлисте. Lock Screen уже доступна для использования некоторым тестировщикам — она находится в левом верхнем углу экрана за иконкой шестеренки.

Тестирование функции продлится до 30 июля на платформах Android и iOS. Premium-пользователи могут зайти на главную страницу YouTube, чтобы проверить, могут ли они уже попробовать Lock Screen на своих устройствах.