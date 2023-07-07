Страны НАТО будут наращивать поставки артиллерийских снарядов Украине

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Страны – члены НАТО будут увеличивать поставки артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Мы отправили беспрецедентное количество различных типов боеприпасов и продолжаем объявлять о поставках. Это координируется должным образом», – сказал он, добавив, что Украине необходимо использовать «тысячи снарядов каждый день». «Поэтому нужно передавать их снова. Это именно то, чем занимаются союзники: они поставляют Украине все больше боеприпасов и запчастей для различных артиллерийских систем, бронетехники, танков и систем ПВО», – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что нужда Вооруженных сил Украины в боеприпасах «будет сохраняться», в связи с чем альянсу «необходимо продолжать помогать». Он отметил, что НАТО с прошлой осени стала увеличивать свои производственные мощности и «процесс сдвинулся с места».