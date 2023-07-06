«Свобода, равенство, братство», но не для Африки и заморских земель

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Итак, Франция. Страна революций, либерализма, идеологии «Свобода, равенство, братство». Французская революция 1789 года создала ту Францию, которую мы знаем. Главным же лозунгом в революции, в результате которой был низложен французских монарх, было «Свобода, равенство, братство». Собственно, там и родилась новая концепция либерализма, которая с некоторыми изменениями по сей день является доминирующей идеологий в западном полушарии.

Революция положила конец старым порядкам во Франции и родила новые правила. Она действительно сделала Францию мобильнее, гибче и сильнее. Но мы сейчас не об истории Франции, а о ее главном лозунге: «Свобода, равенство, братство».

Именно идеи французских просветителей XVIII, XIX, XX веков стали главным драйвером новой политико-философской модели. Правда, на основе этих идеологий быстро начали появляться британские, немецкие, а затем и американские виды либерализма.

Однако все эти лозунги работали и работают в отношении не всего человечества, не нужно идеализировать их, а только в отношении равных себн. К примеру, те народы, которые были оккупированы и колонизированы Францией, не то что не получили «свободу, равенство и братство», а даже не рассматривались в качестве людей.

В 1960 году был объявлен конец эпохи колониализма, а в 1961 году была создана Организация Движения неприсоединения, куда вошли в основном все страны, которые еще недавно были колониями и только недавно освободились от гнета «белых господ». Однако формальная свобода не дала этим странам фактической независимости. Особенно это проявляется в бывших колониях Франции.

К сожалению, мы в Азербайджане привыкли идеализировать европейские ценности, права человека и восторгаться идеологией «свободы, равенства, братства». Но какова реальность?

6 июля в Баку по инициативе Центра анализа международных отношений состоялся круглый стол в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения Неприсоединения, председателем которого является Азербайджан.

На мероприятии выступили представители Мартиники, Гвианы, Новой Каледонии, Французской Полинезии, Уоллиса и Футуны, Соломоновых островов.

Спикеры представили обзор ситуации в заморских территориях-колониях Франции, подробно рассказали о деятельности метрополии в своих колониях. И тем поразительнее слышать, что сегодня, в XXI веке, когда, казалось бы, озвучены и приняты все меры для защиты прав человека вне зависимости от расы, вероисповедания, языка, и в мире обсуждают защиту прав ЛГБТ-сообщества, массово попираются базовые права человека — со стороны Франции.

В парижской интерпретации «свобода, равенство и братство» — это беззаконие и грабеж национальных богатств, убийства активистов, затыкание ртов независимым журналистам, общественным организациям и, главное, отсутствие прав на самоопределение. Но почему-то месье Макрона не заботит судьба своих подданых «полуграждан», которые сегодня, выступая на мероприятии в Баку, открыто говорили о том, что «Париж на них смотрит как на полулюдей». Зато у Макрона, по его мнению, обязательства перед армянской диаспорой Марселя «делать все для Арцаха». Ну вот и прекрасно. Лучшее, что он, Макрон, и его страна могут сдать для армян «Арцаха» — это дать им всем французское гражданство и переселить их во Францию или заморские территории. Армяне Карабаха будут очень рады и довольны.

Одновременно с этим мероприятием в столице страны посол Франции в Азербайджане мадам Анн Буйон плясала в Университете языков под музыку «Мы дружная семья». Красивое, конечно, зрелище, но «семьей» им не стали даже те, кто уже почти два века живет под их гнетом. «У нас разные парадигмы. Сформировалась такое мнение, что существуют два класса — белые, они являются нашими хозяевами и высшим классом. И мы – люди африканского происхождения, нас считают самым низшим классом», – сказала на конференции представитель Движения защитников окружающей среды и демократов за независимость Мартиники Клодетт Дюамель.

Азербайджан долгие годы пытался выстроить с Францией ровные отношения, однако Макрон довел отношения до той стадии, что сейчас после Армении Франция также будет в списке враждебных государств. А значит, Азербайджан будет на всех международных площадках, особенно в рамках Движения Неприсоединения и ОИС, поднимать вопрос политики Франции в своих колониях. Азербайджан будет выступать на стороне угнетенных народов и против французского фашизма в отношении покоренных народов. Весь мир должен знать, что Франция – это никакая не просвещенная демократия и носительница идей французской революции 1789 года, а простая циничная колониальная страна со средневековой системой управления, грабежа и уничтожения покоренных коренных народов.

Ниджат Гаджиев