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Украинский спецназ прорвал один из самых укрепленных участков фронта россиян

Украинский спецназ прорвал один из самых укрепленных участков фронта россиян

Украинские войска продвигаются не только на Южном фронте и у Бахмута. Успехи есть и в районе Авдеевки на Донбассе.

Об этом сообщили бойцы спецподразделения Нацгвардии «Омега».

«Западнее Авдоса есть успехи», – написали военные.

Как сообщает dialog.ua, речь об участке в районе Опытного и Водяного. Освобождение там неовых территорий площадью примерно 1 кв. км подтверждает ресурс DeepState.

Также на этом направлении оккупированные территории постепенно переходят в «серую зону».

«На восточной части россияне пытались продвинуться, но все попытки были подавлены. Северо-восточная часть без существенных изменений. Тут пока враг восстанавливается после прошлых штурмов», – сообщили в «Омеге».

Отметим, что участок на Авдеевском направлении – один из самых укрепленных с обеих сторон. Там россияне не смогли сдвинуть фронт с начала полномасштабного вторжения (февраль 2022 года). При этом оккупанты не оставляли попытки штурмом выбить Силы обороны Украины. Они несли последние полтора года там колоссальные потери, но безуспешно. Провалилась также попытка взять укрепрайон в окружение.

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