Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российской армии

271 Просмотров

Украинская артиллерия и авиация нанесли удары по российским военным объектам и районам сосредоточения личного состава, уничтожено много техники, сообщает УНИАН. Об этом сказано в утренней сводке Генштаба ВСУ.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект врага».

Минувшей ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, информация о последствиях атаки пока уточняется.