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В судах ФРГ – 209 исков к производителям вакцин от COVID-19

В судах ФРГ - 209 исков к производителям вакцин от COVID-19

В судах Германии в настоящее время находится на рассмотрении 209 исков против производителей вакцин от COVID-19 с требованиями компенсации ущерба. Такие данные предоставило министерство здравоохранения ФРГ в ответ на запрос газеты Die Welt am Sonntag (WamS), пишет издание в субботу, 1 июля.

Между тем агентство dpa раскрывает подробности одного из этих процессов. Слушание по нему должно состояться 3 июля в земельном суде в городе Ротвайле, в федеральной земле Баден-Вюртемберг. 58-летний мужчина выступает с иском против компании BionTech, утверждая, что после прививки ее препаратом у него сильно ухудшилось зрение на правом глазу. В свою очередь производитель вакцины считает эти обвинения необоснованными.

Ранее, в январе, земельный суд в Баварии отклонил иск одной из пациенток, привившихся вакциной AstraZeneca. Женщина утверждала, что прививка нанесла существенный ущерб ее здоровью, и требовала компенсации за это. Тогда суд обосновал свое решение тем, что в связи с использовавшейся вакциной нельзя было доказать ни наличие дефекта в продукции, ни информационной ошибки. В июле Высший земельный суд в Бамберге должен будет вынести решение по апелляции в этом процессе.

При закупке вакцин от коронавируса через ЕС с производителями была заключена договоренность, что в случае проигранных дел по искам расходы на компенсацию ущерба и ведение процесса принимают на себя страны-члены ЕС. Исключение делается лишь в случае, когда урон был нанесен умышленно, из-за грубой халатности или несоблюдения надлежащей производственной практики по правилам, действующим в ЕС, напоминает dpa с указанием на отчет Европейской счетной палаты.

Со своей стороны WamS приводит критические замечания адвокатов, представляющих интересы пациентов в подобных процессах. В частности, некоторые из них полагают, что производители вакцин не заинтересованы в достижении соглашения с истцами именно потому, что расходы на адвокатов концернов несет государство.

Газета цитирует также спикера по вопросам здравоохранения Левой партии Катрин Фоглер. Она говорит, что относится с понимаем к тому, что государство во многом сняло с производителей вакцин ответственность, стремясь в условиях пандемии обеспечить население препаратами.

Однако для тех, кого считает себя жертвой вакцинации, это означает, что «они столкнутся с практически непреодолимой фалангой юристов и экспертов, которые от имени юридических отделов корпораций, но при этом за счет налогоплательщиков, будут заставлять их вступить в битву Давида против Голиафа», добавляет Фоглер.

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