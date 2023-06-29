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МИД Азербайджана ответил Макрону

МИД Азербайджана ответил Макрону

Антиазербайджанские мнения президента Франции Эмманюэля Макрона, в очередной раз озвученные им на встрече с армянской общиной в Марселе, и которые в одностороннем порядке защищают Армению и не отражают правду, недопустимы.

Об этом  сообщили в МИД.

Было так же отмечено, что Макрон, который запомнился неоднократными антиазербайджанскими заявлениями во время 44-дневной Отечественной войны и в постконфликтный период, не добился своих целей в военное и послевоенное время.

Утверждения о том, что на президента Азербайджана Ильхама Алиева оказывалось давление, являются плодом воображения президента Франции. Попытки оказать давление на президента Азербайджана никогда не увенчались успехом. В своей деятельности президент Ильхам Алиев всегда успешно защищал национальные интересы Азербайджана, основанные на нормах и принципах международного права.

Заявление президента Макрона еще раз показывает, что он является инструментом в руках французско-армянского лобби.

Представитель армянской общины, которому он пытался дать объяснение, является одним из тех радикальных лиц, против которых Армения ввела запрет на въезд.

На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана подобные предвзятые заявления президента Макрона препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, поощряют расширение деструктивной деятельность тех, кто пропагандирует и поддерживает сепаратизм и терроризм.

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