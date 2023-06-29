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В Туркменистане состоится открытие первого «умного» города

В Туркменистане состоится открытие первого "умного" города

В Туркменистане откроют первый «умный» город Аркадаг, названный в честь бывшего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественное открытие пройдет 29 июня, в день рождения экс-лидера.

Отмечается, что в Аркадаге, построенном на основе концепции «смарт-сити», будут жить около 70 тысяч семей. Жители смогут пользоваться экологически чистым автотранспортом, включая электробусы и электромобили, а также «умными» парковками, солнечными батареями и ветрогенераторами.

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