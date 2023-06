Госдеп ратует за прочный мир в Карабахе

Нас очень беспокоят человеческие потери в Карабахе.

Об этом в соцсети Твиттере написал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Последние события показали необходимость воздержания от военных действий и установления прочного и достойного мира. США обязуются помочь сторонам в достижении этой цели», – отметил он.

We are deeply disturbed by the loss of life in Nagorno Karabakh. These latest incidents underscore the need to refrain from hostilities and for a durable and dignified peace. The United States is committed to assisting the parties in achieving this goal.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) June 28, 2023