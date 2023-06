Азербайджан назвал армянскую армию главным дестабилизирующим фактором в регионе

Основным дестабилизирующим фактором в регионе являются Вооруженные силы Армении, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в соцсети «Твиттер» в ответ на публикацию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Премьер-министр Армении вновь вводит в заблуждение международное сообщество. Азербайджан предпринял лишь ответные меры на военную провокацию, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий», – отметил Гаджизаде.

Он отметил, что основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении.

«Вопреки международному праву и обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления, они не были полностью выведены с территории Азербайджана», – написал он.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана отметил, что эти незаконные формирования являются основной угрозой безопасности.

«Вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, Армении следует выполнять свои обязательства, уважать суверенитет и территориальную целостность АР как на словах, так и на деле», – заявил он.

Mr. Prime Minister again misleads the international community.

Azerbaijani forces have only took retaliatory measures against a military action that wounded a military serviceman of #Azerbaijan.

The major destabilizing factor in the region is Armenian armed forces.

1/3 👉 https://t.co/jCgC0mSqje

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) June 28, 2023